В Киеве за сутки 209 человек заболели на коронавирус COVID-19

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Также зафиксировали три летальных случая

По состоянию на утро понедельника, 24 августа, количество больных на коронавирус в столице выросло до 12 023 человек, за минувшие сутки выявили 209 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян", - написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что заболели 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет, семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.

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По словам Кличко, в частности заболели семь медицинских работников, в больницы попали 29 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Как отмечается, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28 и в Соломенском - 26 случаев.

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Напомним, по состоянию на 24 августа в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусної болезни COVID-19.