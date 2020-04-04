В Киеве выявлено 214 случаев COVID-19, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

За сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек

По состоянию на утро 4 апреля в Киеве было зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Как отмечается, за минувшие сутки количество киевлян, которые заразились коронавирусной инфекцией, увеличилось на 25 человек.

В частности, среди инфицированных – 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет и 10 мужчин в возрасте от 17 до 68 лет. По словам Кличко, среди больных коронавирусной болезню COVID-19 есть два медика.

По предварительной информации, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, а 15 больных лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Таким образом, по состоянию на 10:40 субботы лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 добавились в таких районах:

Голосеевский +3

Дарницкий +1

Деснянский +2

Днепровский +4

Оболонский +3

Печерский +3

Подольский +4

Святошинский +1

Солом’янскую +2

Шевченковский +2

COVID-19 в Киеве Telegram-канал Виталия Кличко

Напомним, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине было 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 из них - летальные, а 23 пациента выздоровели. По данным Минздрава, в Киеве было зафиксировано 195 случаев инфицирования.



