В Киеве выявлено 214 случаев COVID-19, - Кличко
За сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек
По состоянию на утро 4 апреля в Киеве было зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Как отмечается, за минувшие сутки количество киевлян, которые заразились коронавирусной инфекцией, увеличилось на 25 человек.
В частности, среди инфицированных – 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет и 10 мужчин в возрасте от 17 до 68 лет. По словам Кличко, среди больных коронавирусной болезню COVID-19 есть два медика.
По предварительной информации, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, а 15 больных лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Таким образом, по состоянию на 10:40 субботы лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 добавились в таких районах:
- Голосеевский +3
- Дарницкий +1
- Деснянский +2
- Днепровский +4
- Оболонский +3
- Печерский +3
- Подольский +4
- Святошинский +1
- Солом’янскую +2
- Шевченковский +2
Напомним, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине было 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 из них - летальные, а 23 пациента выздоровели. По данным Минздрава, в Киеве было зафиксировано 195 случаев инфицирования.