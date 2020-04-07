В Киеве выставку Нацмузея Революции Достоинства никто не портил, - полиция

Выставка "Век непокоренных" на Майдане Независимости QHA

Экспозиции были повреждены из-за порывов ветра

После сообщений в сети о испорченную выставку Национального музея Революции Достоинства в центре Киева, правоохранители провели проверку и установили, что экспозиции никто не портил, а они были повреждены в результате порыва ветра. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, вчера, 6 апреля, в интернете появилась информация о том, что неизвестные лица испортили выставку музея Революции Достоинства на Майдане Независимости. Правоохранители после проверки установили, что в центре города действует выставка "Века непокоренных", которая посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Как отмечается, сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто повреждены ветром.

В настоящее время с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась.

Напомним, в феврале в Киеве прошло Шествие Достоинства по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни, участие в которой приняли родители и родственники погибших героев, священнослужители и представители общественности.