В Киеве вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавируса
Превентивные меры начнут действовать с 12 марта
В столице Украины будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в детских садах и в художественных и спортивных школах. Об этом на своей странице в Facebook заявил мер Киева Виталий Кличко.
"Будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрыты будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - отметил Кличко.
Мер отметил, что превентивные меры вводятся с 12 марта и предварительно продлятся до конца месяца.
Напомним, накануне МИД Украины создал оперативный штаб для координации работы ведомства, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты украинских граждан за рубежом и предоставление актуальной информации относительно распространения коронавируса в мире.