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В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта и остановили фуникулер

Общественный транспорт зимой Фото из открытых источников

Такое решение связано со сложными погодными условиями

В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Его ввели из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает "Киевпастранс".

Оперативное положение - это курсирование с отклонением от графика движения, уточнили в службе.

Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер. Тоже из-за непогоды.

Отметим, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

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Напомним, накануне синоптики прогнозировали, что из-за активных циклонов над Западной Европой на западе, севере и в некоторых центральных областях Украины ожидаются осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь.

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