В Киеве ввели ограничение "желтой зоны" карантина: Что запрещено

Карантин в Украине EPA

Киев готовит медучреждения второй волны для приема больных коронавирусом

С сегодняшнего дня, 17 августа, столица вошла в "желтую зону" карантина в связи с увеличением количества зараженных коронавирусом. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает "РБК-Украина".

Как отмечается, в Киеве усилены следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных сооружениях, общественном транспорте без масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только наполовину;

общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

В то же время Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной болезни. В частности, в Киеве за предыдущие сутки было выявлено 146 новых заражений, а общее число заболевших в столице достигло 10 538.