В Киеве ввели обязательный "масочный режим": Что это означает

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В столице также запретили работу Мафов и продажу алкогольных напитков на разлив

В связи с усилением ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19 в столице ввели обязательный "масочный режим". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, люди, которые находятся в административных и производственных помещениях, а также в общественном транспорте, должны обязательно находиться в защитной маске. Кроме этого, "масочный режим" касается также работников Нацполиции и районных в городе Киеве госадминистраций.

Также в Киеве было запрещено работу Мафов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков. В то же время запрет касается реализации в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив, а также приготовления и продажы кофейных напитков.

Кроме этого, киевская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностики для помощи медикам в борьбе с COVID-19.

Напомним, недавно городской голова Киева Виталий Кличко заявил о возможности закрытия въезда и выезда из столицы ради борьбы с распространением коронавируса в городе.