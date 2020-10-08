Киев вторую ночь подряд бьет температурные рекорды

Предыдущий рекорд был установлен в 1893 году

Киев Фото из открытых источников

В Киеве ночь на 8 октября побила температурный рекорд и оказалась самой теплой за весь период наблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что температура воздуха не опустилась ниже 15,1 градусов выше нуля. Предыдущий рекорд был установлен в 1893 году - тогда температура воздуха составляла +13,6 градусов по Цельсию. Соответственно, в этом году ночь на 8 октября превысила предыдущий показатель на 1,5 градуса.

Как сообщают в обсерватории, 7 октября в Киеве также выпало рекордное количество осадков – 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.

Ранее сообщалось, что в столице ночь с 6 на 7 октября побила температурный рекорд, установленный почти 130 лет назад - в 1893 году. Таким образом в Киеве продолжается метеорологическое лето. Всего в столице с начала года установили уже 27 температурных рекордов.

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Напомним, недавно в обсерватории рассказали, что нынешний сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года, поскольку среднемесячная температура воздуха составляла +18,4°С,.