В Киеве возле железнодорожного вокзала на пути упал забор пешеходного моста

В результате инцидента никто не пострадал

Обвал ограждения в Киеве Telegram-канал Киев Оперативный

В Киеве вблизи Центрального железнодорожного вокзала на пути упал забор пешеходного моста. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от остановки скоростного трамвая. Как сообщили в организации "Муниципальная стража Киева" в Фейсбук, причиной обвала ограждения стали вещи, которые продают на мосту стихийные торговцы. "Прямо вблизи центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама. Здесь вы можете приобрести все-от контрабандных сигарет до ананасов. Хламом увешаны и ограждения вокзала. Сегодня эти ограждения упали на колеи. К счастью, на этот раз никто не пострадал", – говорится в заметке.

Напомним, недавно в Киеве эвакуировали работников Центрального железнодорожного вокзала и пассажиров через информацию о минировании здания. Тогда работу вокзала временно ограничили, однако поезда продолжили курсировать по графику.

Новости по теме: Во львовской колонии двух заключенных сняли с ограждения при попытке побега

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменила один из поездов из Киева в аэропорт "Борисполь". Трехвагонний экспресс перевели на региональное направление из-за пандемии коронавируса.