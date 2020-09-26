В Киеве возле железнодорожного вокзала на пути упал забор пешеходного моста
В результате инцидента никто не пострадал
В Киеве вблизи Центрального железнодорожного вокзала на пути упал забор пешеходного моста. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от остановки скоростного трамвая. Как сообщили в организации "Муниципальная стража Киева" в Фейсбук, причиной обвала ограждения стали вещи, которые продают на мосту стихийные торговцы. "Прямо вблизи центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама. Здесь вы можете приобрести все-от контрабандных сигарет до ананасов. Хламом увешаны и ограждения вокзала. Сегодня эти ограждения упали на колеи. К счастью, на этот раз никто не пострадал", – говорится в заметке.
Напомним, недавно в Киеве эвакуировали работников Центрального железнодорожного вокзала и пассажиров через информацию о минировании здания. Тогда работу вокзала временно ограничили, однако поезда продолжили курсировать по графику.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменила один из поездов из Киева в аэропорт "Борисполь". Трехвагонний экспресс перевели на региональное направление из-за пандемии коронавируса.