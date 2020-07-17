В Киеве возле станции метро "Шулявская" произошел взрыв, пострадал мужчина

Согласно сообщению, происшествие случилось около 20:10 на проспекте Победы. Правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате этого один человек получил телесные повреждения, его госпитализировали. Личность пострадавшего устанавливается.

На месте происшествия работают полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

Взрывотехники обследовали прилегающую территорию. Никаких подозрительных или опасных предметов там не обнаружили.

В Киевском метрополитене заметили, что взрыв повредил окна станции метро. В то же время метро работает в обычном режиме, а станция "Шулявская" открыта для пассажиров.

Напомним, 28 июня, в многоэтажном жилом доме в районе столичных Позняков, где ранее прогремел взрыв, произошел пожар. Жертв или пострадавших в результате пожара не было.