В Киеве возле посольства США вспыхнул пожар в многоэтажке, есть жертва

Быстро добраться до места происшествия спасателям мешали припаркованные вокруг дома авто

В Шевченковском районе столицы вспыхнул пожар в 25-этажном жилом доме, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, огонь вспыхнул в одной из квартир на 24-м этаже дома на ул. Сикорского, 4. Поскольку во внутренней сети водоснабжения дома отсутствовало надлежащее давление, огнеборцам пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара.

Кроме этого, спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию, ведь двор был запаркован частными автомобилями. Возгорание удалось ликвидировать около 19:00.

Как отмечается, во время проведения разведки было обнаружено тело мужчины. Также пострадал владелец квартиры. Его передали медикам и с ожогами 2-й степени госпитализировали в ожоговый центр.

Напомним, накануне в Печерском районе столицы произошел пожар в одной из башен элитного жилого комплекса Taryan Towers.