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В Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски

Большой Киев

Хулигана задержала полиция

На выходных пассажир киевского троллейбуса устроил драку с водителем из-за отсутствия маски. Драка закончилась силовым задержанием хулигана, сообщают Вартові Еспресо.

На видео, которое появилось лишь сегодня, видно, как после словесной перепалки из троллейбуса выходит мужчина с собакой в оранжевой куртке. Но через секунду возвращается и бьет палкой водителя по голове.

Окровавленный работник Киевпасстранса выскакивает из автобуса и скручивает нападавшего. Держит его до приезда полиции.

"Вы поможете или так и дальше будете снимать на телефоны?",- обращался водитель к прохожим.

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Напомним, в автобусе сообщением "Ковель-Луцк" два пассажира подрались из-за отказа одной из них надеть маску

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