В Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски
Хулигана задержала полиция
На выходных пассажир киевского троллейбуса устроил драку с водителем из-за отсутствия маски. Драка закончилась силовым задержанием хулигана, сообщают Вартові Еспресо.
На видео, которое появилось лишь сегодня, видно, как после словесной перепалки из троллейбуса выходит мужчина с собакой в оранжевой куртке. Но через секунду возвращается и бьет палкой водителя по голове.
Окровавленный работник Киевпасстранса выскакивает из автобуса и скручивает нападавшего. Держит его до приезда полиции.
"Вы поможете или так и дальше будете снимать на телефоны?",- обращался водитель к прохожим.
Напомним, в автобусе сообщением "Ковель-Луцк" два пассажира подрались из-за отказа одной из них надеть маску.