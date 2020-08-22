В Киеве вандалы пытались разрушить скульптуру девочки с колосками возле музея Голодомора

Сотрудники музея демонтировали скульптуру

Место, где стояла скульптура девочки с колосками Национальный музей Голодомора-геноцида

В Киеве в ночь с 21 на 22 августа неизвестные пытались разрушить скульптуру "Горькая память детства", которая расположена на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что сотрудники музея демонтировали скульптуру девочки с колосками для реставрации. По предварительным данным, на скульптуре нет повреждений.

Сейчас известно, что на месте преступления работают правоохранители. В музее Голодомора добавили, что сотрудники сделают все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место.

В то же время, в музее отметили недопустимость проявлений вандализма. "Культура нации строится на устоях исторической памяти. Память о Голодоморе – это часть истории каждого украинца, которую мы не имеем право забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "девочка" поскорее вернулась в экспозицию музея", – заявила гендиректор музея Олеся Стасюк.

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Напомним, недавно в Ровно вандалы разгромили местное кладбище. Неизвестные повредили на кладбище четыре памятника и кресты, а также разбили несколько окон в церкви.