В Киеве в Печерском райсуде обнаружили вспышку коронавируса

Печерский районный суд города Киева Пресс-служба Печерского райсуда

Сейчас Печерский райсуд работает в штатном режиме

У нескольких сотрудников Печерского районного суда города Киев подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос относительно проведения дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

Сейчас Печерский райсуд продолжает работать в штатном режиме. Однако, посетителей просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если это возможно.

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Напомним, на днях в Голосеевском районном суде города Киева обнаружили больных коронавирусом COVID-19 среди работников учреждения. Суд продолжает работу, однако с учетом усиленных карантинных ограничений.