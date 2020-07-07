В Киеве в одной из многоэтажек вспыхнул пожар из-за утечки газа

Спасатели провели эвакуацию жильцов дома

Пожар в одной из многоэтажек столицы Фото: ГСНС Пожар в одной из многоэтажек столицы Фото: ГСНС

В Днепровском районе столицы в квартире многоэтажного жилого дома произошла утечка газа, повлекшая пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, инцидент случился утром во вторник, 7 июля, в одной из квартир на ул. Радужная, 69.

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Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

Как отмечается, во время эвакуации людей обнаружили владельца квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасателям пришлось эвакуировать с верхних этажей дома восьмерых человек.

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Напомним, ранее в Черкасской области на столичной трассе произошло ДТП, которое переросла в масштабный пожар с жертвами.