В Киеве в одном из отделений Пенсионного фонда обнаружили коронавирус COVID-19

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Речь идет об отделении в Оболонском районе столицы

Отдел обслуживания граждан №5 Пенсионного фонда в Оболонском районе столицы закрыли на карантин из-за обнаруженной там коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"В связи с выявлением в отделе обслуживания граждан №5 Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве (пр. Героев Сталинграда, 57) острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 обозначенный отдел по 06.07.2020 года закрыт на карантин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для решения вопросов пенсионного обеспечения граждан просят обращаться в другие столичные отделы обслуживания граждан.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавирусной инфекции.