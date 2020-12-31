В Киеве в новогоднюю ночь полицейских перевели в режим усиленной готовности
Также в усиленном режиме будут работать служащие Нацгвардии
В Киеве в новогоднюю ночь правоохранители увеличили меры безопасности и перешли в режим усиленной готовности. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Фейсбук.
Отмечается, что на всех площадках, где проходят празднования, полицейские и служащие Национальной гвардии несут службу в усиленном режиме. "Безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД", – говорится в сообщении.
В то же время правоохранители пожелали украинцам хорошего новогоднего настроения, а также попросили быть бдительными и внимательными. В частности, не нарушать карантина, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, что в этом году более 5 тысяч украинцев встретят Новый год в вагонах поездов. В праздничные сутки будет курсировать 60 пассажирских поездов, а большинство пассажиров направятся в Закарпатье.