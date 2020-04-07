В Киеве увеличилась концентрация формальдегида, диоксида азота и сернистого ангидрида в воздухе - обсерватория

Воздух Киева Из открытых источников

Содержание веществ в воздухе выросло кое-где 5 раз

В Киеве в период с 31 марта по 6 апреля зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным обсерватории, на Бессарабской и Демеевской площадях, а также на проспекте Победы в районе станции метро "Святошин", на улицах Семена Скляренко и Александра Довженко зафиксировано превышение концентрации диоксида серы в 2,1-2,7 раз. На других постах в городе, за исключением проспекта Науки, 37, превышение составило 1,4-1,9 раз.

Содержание в воздухе диоксида азота в 4,9-5,6 раза выше допустимого на проспекте Победы, улицах Инженера Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях, в 3,2-3,9 раза - на улице Каунаской и Оболонском проспекте, в 2,4-2,9 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не обнаружено.

Также на проспекте Победы, Бессарабской площади, улицы Скляренко и бульваре Вацлава Гавела в 3,0-3,1 раз превышена предельно допустимая концентрация формальдегида. Превышение на других постах составило 1,1-2,9 раз.

На проспекте Победы, Бессарабской площади и ул. Каунаской зафиксировано превышение в 1,0-1,6 раза предельно допустимой концентрации взвешенных веществ.

По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города возросло содержание формальдегида, диоксида азота и сернистого ангидрида (более заметно - 4 и 6 апреля), оксида углерода и взвешенных веществ - не изменилось.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в понедельник, 6 апреля, и в ближайшие несколько дней в столице ожидается повышение уровня загазованности воздуха через антициклонный характер погоды.