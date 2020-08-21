В Киеве усилят патрульные наряды во время празднования Дня Независимости

Во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки

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В Киеве усилят патрульные наряды правоохранителей в местах запланированных мероприятий к Дн. Независимости. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время совещания, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. "Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в частности карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", – сказал Крищенко.

Кроме того, в полиции рассказали, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь. "Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. Граждане имеют в безопасности провести праздники", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Напомним, недавно правительство определилось с программой празднования Дня Независимости во время карантина. В частности, мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Президент возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.