В Киеве УПЦ передала медикам более 13 тысяч тестов для выявления коронавируса

УПЦ передала киевским медикам более 13 тысяч тестов для выявления коронавируса Facebook

УПЦ во все области Украины передала 100 тыс. тестов для выявления инфекции

В Киеве Украинская Православная Церковь передала в Центр общественного здоровья 9 тыс. тестов для выявления коронавируса COVID-19, Киевскому лабораторному центру Министерства здравоохранения Украины - 3,5 тыс. тестов, Главному городскому клиническому военному госпиталю – 500 тестов и Центру превентивной помощи – 300 тестов. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

"С первого дня выявления коронавирусной инфекции в Украине все 53 епархии Украинской Православной Церкви присоединились к борьбе против распространения коронавирусной инфекции. Все, что в силах наших епархий, общин, монастырей, - все делается для того, чтобы внести свой вклад. Действия наши несут социально-гуманитарную составляющую, которая сегодня так нужна. Беда нас объединила для того, чтобы мы, не разделяя друг друга ни на конфессии, ни по национальным признакам, ни по политическим взглядам, вместе боролись. Чтобы спокойное время пришло на нашу Родину", - сказал епископ Виктор.

Также Архиерей отметил значимость работы врачей в борьбе с пандемией коронавируса.

"Сегодня врачи на передовой. Это очень важно. Нужно отдавать себя без остатка для того, чтобы сохранить большое количество жизней. В свою очередь, и молитвами, и делами, мы будем стараться быть вместе, чтобы все это побороть", - подчеркнул иерарх УПЦ.

В свою очередь, заведующий отделением эпиднадзора над инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына поблагодарил УПЦ за помощь.

"Сейчас, в ситуации, которая развивается с коронавирусной болезнью в Украине, очень важно вовремя тестировать людей. Мы видим, что каждый день имеем плюс 130-150 случаев, и ожидаем пика болезни на середину апреля. От того, как оперативно мы протестируем людей, будет зависеть то, насколько мы сможем реагировать и госпитализировать, чтобы минимизировать риски передачи болезни. Центр общественного здоровья получил 9 тысяч тестов. Мы надеемся, что эта помощь будет способствовать тому, что мы будем активно выявлять больных и противодействовать коронавирусной болезни", - сказал медик.

Директор Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак также поблагодарил за помощь.

"Мы получили тесты для 3,5 тысяч людей. Это значительно улучшит ситуацию. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы выявлять и останавливать эту болезнь", - сказал он.

В УПЦ добавили, что во все области Украины передано 100 тыс. тестов для выявления коронавирусной инфекции, 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты.

Напомним, Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции - это продлится до официального окончания национального карантина.