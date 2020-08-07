В Киеве украли 12 тросов, которые должны держать Подольско-Воскресенский мост

Кличко считает инцидент саботажем со стороны подрядчиков

Похищение тросов для Подольско-Воскресенского моста Фейсбук, Виталий Кличко

В Киеве 15 молодых людей украли со строительной площадки 12 новых тросов, которые должны держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Фейсбук.

Отмечается, что злоумышленники были одеты в спецодежду дорожников. Они оттеснили и заблокировали сотрудников охраны, загнали на мост два грузовика и автокран, а затем загрузили и вывезли тросы со строительной площадки. Ванты накануне получили из Германии.

По словам Кличко, к делу причастны подрядчики и субподрядчики, которые выполняют работы по реконструкции моста. Мэр заявил, что сразу после кражи заказчику позвонил один из субподрядчиков и заявил о желании забрать ванты с моста. Кличко расценивает подобные действия как "наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства".

Глава столицы добавил, что город уже рассчитался за предоставленные тросы и он планирует открыть автосообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом в конце текущего года.

Сейчас известно, что коммунальное предприятие, которое заказало строительство моста, обратилось в полицию, и там возбудили уголовное дело.

Напомним, в июле мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK заявил, что проехаться новым Подольско-Воскресенским мостом можно будет до конца этого года. По его словам, добраться до Троещины сейчас крайне сложно.