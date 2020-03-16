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В Киеве тысячи правоохранителей выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус

Людей опрашивают на предмет признаков ОРВИ

Сегодня, в центре Киева собрались тысячи сотрудников Министерства внутренних дел для того, чтобы проверить температуру и рассказать, есть ли у них признаки ОРВИ. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, все проходит спокойно и организованно.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, есть ли у них, или у их родственников повышенная температура и другие признаки ОРВИ", - написал Геращенко.

В свою очередь пользователи сети напомнили, что это прекрасный способ заражения коронавирусом. Однако заместитель главы МВД уточнил, что те, кто чувствуют себя плохо, были предупреждены и остались дома.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Офисе президента рассказали, как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели на коронавирус.

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