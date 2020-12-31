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В Киеве транспорт в новогоднюю ночь будет работать дольше, а фуникулер – круглосуточно

Фото из открытых источников

Работу наземного транспорта и метро продлили на 2 часа

В Киеве в новогоднюю ночь, на 1 января 2021 года, работу общественного транспорта продлят на 2 часа, в то время, как фуникулер будет работать круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро. Сам метрополитен будет также работать на 2 часа дольше: последний поезд отправится из центра города около 02:15 1 января. Дополнительные часы работы добавили к обычному расписанию каждой станции.

При этом известно, что на станции "Золотые ворота" 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы киевляне и гости города могли добраться до елки на Софийской площади.

В эти же даты на станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в новогоднюю ночь правоохранители увеличили меры безопасности и перешли в режим усиленной готовности. В усиленном режиме будут работать Нацполиция и служащие Нацгвардии.

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