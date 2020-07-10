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В Киеве такси на скорости влетело в грузовик, есть погибший

ДТП Фото из открытых источников

Водитель такси погиб от полученных травм

В пятницу, 10 июля, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием такси и грузового автомобиля. Об этом сообщает "Киев-Оперативный". 

Как отмечается, авария случилась на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода. По предварительной информации, водитель такси "Non stop" на огромной скорости въехал в припаркованный грузовик.

В результате от силы удара погиб водитель легкового автомобиля.  

"К сожалению, удар был невероятно сильный, что привело к гибели водителя такси", - говорится в сообщении. 

UPD: по словам владельца автомобиля, скорость по трекеру в момент ДТП показала - 70 километров в час. Погиб хороший, пожилой (64 года) человек. Предварительно, ему стало плохо за рулем.

Смертельное ДТП произошло сегодня на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода. Здесь водитель такси "Non stop" на огромной скорости въехал в припаркованный грузовик.
К сожалению, удар был невероятно сильный, что привело к гибели водителя такси.

Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 10 июля 2020 г.

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Напомним, на этой неделе еще одно ужасное ДТП произошло на Новообуховской трассе под Киевом: водитель автомобиля Volkswagen Golf на бешеной скорости влетел в грузовик с прицепом, в результате чего машину разорвало на части.

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