В Киеве такси на скорости влетело в грузовик, есть погибший

ДТП Фото из открытых источников

Водитель такси погиб от полученных травм

В пятницу, 10 июля, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием такси и грузового автомобиля. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Как отмечается, авария случилась на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода. По предварительной информации, водитель такси "Non stop" на огромной скорости въехал в припаркованный грузовик.

В результате от силы удара погиб водитель легкового автомобиля.

"К сожалению, удар был невероятно сильный, что привело к гибели водителя такси", - говорится в сообщении.

UPD: по словам владельца автомобиля, скорость по трекеру в момент ДТП показала - 70 километров в час. Погиб хороший, пожилой (64 года) человек. Предварительно, ему стало плохо за рулем. Смертельное ДТП произошло сегодня на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода. Здесь водитель такси "Non stop" на огромной скорости въехал в припаркованный грузовик.

К сожалению, удар был невероятно сильный, что привело к гибели водителя такси. Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, на этой неделе еще одно ужасное ДТП произошло на Новообуховской трассе под Киевом: водитель автомобиля Volkswagen Golf на бешеной скорости влетел в грузовик с прицепом, в результате чего машину разорвало на части.