Суд взял под стражу таксиста, который в Киеве насмерть сбил двух женщин на остановке

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Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который накануне въехал в остановку общественного транспорта и сбил на смерть двух людей. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что судья удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения. "Ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому... Ломакина удовлетворить. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей...", – говорится в решении.

Напомним, вчера, 13 ноября, в Киеве на Кольцевой произошло ДТП, во время которой водитель такси влетел в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем такси, уснул.

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Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали таксиста, который въехал в остановку общественного транспорта и сбил насмерть двух женщин. Как оказалось, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.