В Киеве строительный кран упал на дорогу и раздавил автомобиль

К счастью, людей в машине не было

В Киеве на Позняках строительный кран упал на припаркованную машину, которая стояла на обочине дороги. Об этом сообщает Obozrevatel.

Отмечается, что кран упал на легковушку "Mitsubishi" на улице Мишуги вблизи торгового центра "Пирамида". По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Автомобиль поврежден, но внутри, к счастью, никого не было. Одной из причин падения крана называют нарушение техники безопасности на строительстве.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Движение по улице временно заблокировано.

Напомним, вчера вечером, 30 октября, на Майдане Независимости в Киеве водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека. После аварии водитель автомобиля заявил, что ДТП произошло, потому что он потерял сознание.

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Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Выдубичи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. В результате инцидента погиб один человек и еще двое получили травмы.