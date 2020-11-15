В Киеве спецназовцы штурмовали ресторан, который работал в карантин

Штурм ресторана в Киеве Нацполиция

Правоохранителей вызвали журналисты, одного из которых ударил работник заведения

В Киеве в Печерском районе правоохранители штурмовали ресторан, который несмотря на карантинные ограничения, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что полицейских вызвали журналисты, у которых возник словесный конфликт с администрацией заведения, во время чего работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали.

Когда правоохранители прибыли на место, администрация и охрана ресторана в течение часа не реагировала на законные требования сотрудников полиции открыть двери. В дальнейшем работники спецподразделения открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение.

В связи с работой ресторана в "карантин выходного дня" сотрудники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили на директора административный протокол.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В результате были задержаны двое работников заведения. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении.

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Напомним, вчера, 14 ноября, во Львовской области прекратили деятельность 248 объектов торговли и заведений общественного питания, которые работали несмотря на введенный "карантин выходного дня". Также полиция составила 54 административных протоколов на лиц, которые после замечаний не прекратили правонарушения.