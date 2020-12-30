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В Киеве создали онлайн-календарь событий на зимние каникулы

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Календарь содержит "сотню ивентов"

В Киеве сформировали Google-календарь событий с различными digital-ивентами. Он должен помочь школьникам найти занятия во время зимних каникул, которые продлятся до 10 января 2021 года. Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"В соответствии с требованиями карантина столичные заведения внешкольные учреждения подготовили насыщенную программу онлайн-мероприятий во время зимних каникул. Детей и взрослых ждут новогодние конкурсы и квесты, интересные лайфхаки и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками, творческие новогодне-рождественские поздравления и многое другое", - рассказал он.

Кроме этого, он отметил, что календарь содержит "сотню ивентов". Все они, по его словам, касаются разных тем.

"Все участники образовательного процесса найдут для себя советы по различным темам: как справиться с тревогой и стрессом во время пандемии, мастер-класс по визуализации информации, ораторскому мастерству, как распознать и защититься от булинга, психологический комфорт в семье и сотню других. На воркшопы, мастер-классы, семинары, концерты и тренинги участники будут собираться в виртуальных комнатах на платформах ZOOM и Google", - добавил Мондриевский.

Напомним, эксперт рассказала, как правильно сделать праздничную атмосферу дома. Более подробно читайте по ссылке.

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