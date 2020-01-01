В Киеве состоялось факельное шествие к годовщине со дня рождения Бандеры. Фото

Акцию завершили на Майдане Независимости

Факельное шествие в Киеве Reuters

В Киеве сегодня, 1 января, состоялось факельное шествие к годовщине со дня рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что акция началась в 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко. После этого участники шествия с зажженными факелами пошли к Майдану Независимости, где и завершили акцию около 19:30.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева никаких правонарушений во время факельного шествия не было зафиксировано. Правоохранители добавили, что продолжают охранять улицы, в частности, в местах проведения праздничных мероприятий.

Справка

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов-глава Провода ОУН-Б.

Родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области. Стал соавтором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июля 1941 года Бандеру поместили под домашний арест, а 15 сентября 1941 года в центральную Берлинскую тюрьму.

С начала 1942 года по август 1944 года находился в концлагере Заксенгаузен в бункере "Целленбау". В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене (ФРГ). Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

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Ранее сообщалось, что во Львове состоялись торжественные мероприятия в честь 112-й годовщины со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Там присутствующие возложили цветы к памятнику Степану Бандере, исполнили государственный гимн Украины, после чего состоялось общественное вече.