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В Киеве составили 574 админпротокола за нарушение карантина и открыли "криминал" за опасность заражения COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко

 Фото из открытых источников

За первые 5 протоколов в столичный бюджет было взыскано 91,8 тысячи гривен

По состоянию на 7 апреля в Киеве уже составлено 574 административных протокола за нарушение карантинных ограничивании, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко на онлайн пресс-брифинге относительно ситуации в столице в условиях карантина, который транслировал телеканал ZIK.

"На сегодня уже составили 574 административных протокола, за первые 5 в бюджет взыскано 91,8 тысячи гривен", - отметил Кличко. 

Кроме этого, мэр столицы добавил, что за опасность заражения коронавирусом в Киеве возбудили уголовное производство. 

"Также возбудили одно уголовное производство за поставление лица в опасность заражения вирусом, и три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - добавил Виталий Кличко. 

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 7 апреля в столице 279 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. По словам городского главы, большинство киевлян, которые за минувшие сутки получили подтверждение COVID-19, заразились на территории Украины. 

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