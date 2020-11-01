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В Киеве сообщили о минировании моста Патона

Мост Патона в Киеве Фото из открытых источников

Правоохранители ограничивали движение по мосту в обоих направлениях

В Киеве неизвестный заявил о минировании моста Патона. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

Отмечается, что движение по мосту ограничивали. "Внимание. Поступило сообщение о заминировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба КГГА в Telegram сейчас движение по мосту Патона восстановили.

Напомним, недавно в Кишиневе к правоохранителям поступила информация о заминировании посольства Украины в Молдове, а также столичной мэрии. Тогда во время проверки саперы не обнаружили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в украинском посольстве. По факту полиция начала уголовные производства.

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Ранее сообщалось, что в Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка. Во время местных выборов всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

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