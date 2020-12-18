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В Киеве снова повредили стеклянный мост: КГГА подозревает вандалов

Стеклянный мост Фото из открытых источников

Восстановление будет происходить за счет подрядчика

В пятницу, 18 декабря, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятная причина повреждения моста является вандализм. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сейчас участок с поврежденным стеклом огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя.

Сообщается, что сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения.

"Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве мост, который соединяет Владимирскую горку и Арку Дружбы народов, потерял свою главную изюминку: легендарные стекла перестали быть прозрачными.

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