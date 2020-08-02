В Киеве шестой день подряд количество новых случаев коронавируса превышает 100
Всего в столице 8 452 подтвержденных случая коронавируса
За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось на 110 человек. Об этом сообщает городской голова столицы Виталий Кличко в Тelegram.
"На сегодня в столице уже 8 452 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки 13 человек выздоровели. Всего коронавирус преодолели 2 994 жителя Киева", - отметил мэр.
В частности, вчера заболели:
- 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет;
- 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;
- 2 девочки – 15 и 16 лет;
- 4 мальчиков от 3 до 11 лет.
Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20, в Дарницком – 19 и в Соломенском - 13", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, по состоянию на утро 2 августа в Украине зафиксировали 72 168 случаев COVID-19, из них 1 725 летальных, 39 543 пациента выздоровел. В частности, за минувшие сутки подтвердили 1 112 новых случая.