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В Киеве сейчас на карантин закрыты пять школ, - КГГА

Фото из открытых источников

Не работают также 12 учреждений дошкольного образования

Сейчас в Киеве из-за коронавируса COVID-19 только пять школ находятся на дистанционном обучении, также 355 классов находятся на самоизоляции. Об этом рассказал и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА

"Из-за коронавируса, кроме пяти школ, закрыто и 12 учреждений дошкольного образования, а также 157 групп в 140 детсадах. Это неплохая тенденция в учебных заведениях, однако общая ситуация в городе – неутешительная", – рассказал Мондрыивский.

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По словам чиновника, практика показала, что закрытие школ не дает желаемого результата в борьбе с коронавирусом. Сейчас главной задачей города является организовать безопасный учебный процесс и обеспечить детей средствами для дезинфекции.

Мондрыивский заявил, что школы Киева готовы работать в новых реалиях, постоянно создаются безопасные условия пребывания в учебных заведениях и для детей, и для преподавателей, и для персонала.

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Напомним, по состоянию на утро 10 ноября в Украине лабораторно подтверждено 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки выявили 10 179 новых случаев. 

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