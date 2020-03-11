В Киеве сегодня могут ограничить работу метрополитена

Киевский метрополитен из открытых источников

Ограничение в работе возможно на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

Сегодня, 11 марта, в Киеве вероятно ограничат работу нескольких станций метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Согласно сообщению, возможны ограничения на вход на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после окончания футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).

Как известно, начало матча запланировано на 19:30.

"Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко допустил закрытие всех школ, отмену всех мероприятий и даже закрытие метро при распространении коронавирус в столице.