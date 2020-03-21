В Киеве с понедельника общественный транспорт прекратит работу, - Кличко

Ездить по городу смогут только граждане, у которых есть специальный документ

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

С понедельника, 23 марта, в Киеве общественный транспорт приостановит работу для всех пассажиров, кроме тех людей у кого есть специальный пропуск. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в видеообращении, которое транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, пользоваться общественным транспортом смогут только медицинский персонал, спасатели, правоохранители, работники аптек и продуктовых магазинов. По словам Кличко, схемы маршрутов будут опубликованы позже.

В частности, ездить в общественном транспорте работники смогут только после показа пропуска (специальной карты).

Кроме этого, правоохранители усилят охрану на улицах города.

В то же время Виталий Кличко отметил, что личный транспорт в Киеве сейчас может передвигаться свободно.

"Друзья, будет сложно, но главное удержать ситуацию и выиграть время", - добавил мэр столицы.

Напомним, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о приостановке работы всего общественного транспорта в столице с воскресенья, 22 марта.