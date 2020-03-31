В Киеве с 1 апреля будут действовать новые проездные билеты

С 1 апреля в Киеве будут действовать новые виды проездных билетов Фото из открытых источников

Приобрести такой билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card

В Киеве с 1 апреля будут действовать новые виды проездных билетов для проезда в столичном метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, в столице будут действовать проездные билеты на определенное количество поездок, безлимитные месячные проездные билеты и так называемые "туристические билеты" со сроком действия от 24 до 72 часов и способы их оплаты.

В частности, приобрести такой билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card синего цвета, пополнив ее от 1 до 50 поездок. В КГГА подчеркнули, что пользоваться ими можно на всех видах наземного общественного транспорта и в метро в течение года с даты последнего пополнения.

По предварительной информации, стоимость проезда составит от 6,50 до 8 гривен в зависимости от количества поездок. В то же время поездки, приобретенные на пластиковую бесконтактную карточку киевского метрополитена до 31 марта 2020 года, будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме этого, для гостей столицы вводится в действие так называемый туристический билет без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта. В частности, билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов – 150 грн и на 72 часа – 200 грн.

Напомним, недавно, 17 марта, в Киеве, Харькове и Днепре временно закрыли метрополитены для противодействия распространения коронавируса в Украине.

Позже городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что ограничения работы метро, возможно, будут продолжаться и после завершения карантина 3 апреля.