live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве разоблачили подпольное игорное заведение

Уличенное игорное заведение на территории Деснянского района города Киева Прокуратура города Киева

Всего из подпольного казино было изъято 49 единиц компьютерной техники

Правоохранители обнаружили и прикрыли подпольные игорное заведение в Киеве, которое "открывалось" дважды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева Facebook.

Следствие установило, что игорное заведение, расположенное на проспекте Владимира Маяковского, было замаскирован таким образом, что попасть в него можно было только через помещения прилегающей сауны. 

"Сотрудники полиции 11 апреля пресекли его преступную деятельность и изъяли 19 единиц компьютерной техники, однако 12 апреля заведение возобновило работу. В этот же день сотрудниками полиции выявлена и прекращена его незаконная деятельность и изъято еще 15 единиц компьютерной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из подпольного казино было изъято 49 единиц компьютерной техники.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Новости по теме: В Киевской области ликвидировали подпольное игорное заведение

Напомним, ранее в Киевской области за сутки разоблачили незаконную деятельность двух игорных заведений.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Количество заболевших коронавирусом во всем мире превысило 1,6 млн человек Не гречкой единой: Какие страны и почему запретили экспорт продуктов на время коронавируса Возможное введение чрезвычайного положения, скорый обмен удерживаемыми и Пасха онлайн: Актуальное на утро 9 апреля Коронавирус в мире: Уже более 1,5 млн людей заражены COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20