В Киеве разоблачили подпольное игорное заведение

Уличенное игорное заведение на территории Деснянского района города Киева Прокуратура города Киева

Всего из подпольного казино было изъято 49 единиц компьютерной техники

Правоохранители обнаружили и прикрыли подпольные игорное заведение в Киеве, которое "открывалось" дважды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева Facebook.

Следствие установило, что игорное заведение, расположенное на проспекте Владимира Маяковского, было замаскирован таким образом, что попасть в него можно было только через помещения прилегающей сауны.

"Сотрудники полиции 11 апреля пресекли его преступную деятельность и изъяли 19 единиц компьютерной техники, однако 12 апреля заведение возобновило работу. В этот же день сотрудниками полиции выявлена и прекращена его незаконная деятельность и изъято еще 15 единиц компьютерной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из подпольного казино было изъято 49 единиц компьютерной техники.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

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Напомним, ранее в Киевской области за сутки разоблачили незаконную деятельность двух игорных заведений.