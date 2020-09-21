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В Киеве разоблачили очередную мощную российскую "ботоферму"

Во время обысков следователи изъяли технику и сим-карточки на сумму более 1 миллиона гривен

Служба безопасности Украины обнаружила и блокировала в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм" РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Во время обысков следователи изъяли технику и сим-карты на сумму свыше 1 миллион гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов, 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тысяч сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

На данный момент следственные действия продолжаются.

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Напомним, недавно в Киеве правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети ботоферм. Отмечается, что сеть в 3,5 тысячи ботов, которая располагалась в столице и Запорожской области, обнаружили правоохранители в ходе расследования уголовного производства.

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