В Киеве разоблачили два подпольных игорных заведения

Сейчас устанавливаются организаторы нелегального бизнеса

Столичные правоохранители уличили в незаконном функционировании игорных заведений на территории лесного массива. Об этом сообщила прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В частности, заведения были размещены на ул. Милютенко и ул. Миропольской рядом с кинотеатром "Киото "и рынком" Юность" и работали круглосуточно. Доступ к игре получали постоянные игроки, которых приглашали через популярные мессенджеры, в частности, через Телеграмм.

Во время обысков было изъято более 14 единиц компьютерной техники. Сейчас устанавливаются организаторы нелегального бизнеса.

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Напомним, ранее в Броварах разоблачили и прекратили работу игорного заведения, которое в третий раз возобновило свою незаконную деятельность. Правоохранители изъяли компьютерное оборудование с комплектующими, мебель, рации, чековые принтеры.