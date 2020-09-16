В Киеве разоблачили два подпольных игорных заведения
Сейчас устанавливаются организаторы нелегального бизнеса
Столичные правоохранители уличили в незаконном функционировании игорных заведений на территории лесного массива. Об этом сообщила прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
В частности, заведения были размещены на ул. Милютенко и ул. Миропольской рядом с кинотеатром "Киото "и рынком" Юность" и работали круглосуточно. Доступ к игре получали постоянные игроки, которых приглашали через популярные мессенджеры, в частности, через Телеграмм.
Во время обысков было изъято более 14 единиц компьютерной техники. Сейчас устанавливаются организаторы нелегального бизнеса.
Напомним, ранее в Броварах разоблачили и прекратили работу игорного заведения, которое в третий раз возобновило свою незаконную деятельность. Правоохранители изъяли компьютерное оборудование с комплектующими, мебель, рации, чековые принтеры.