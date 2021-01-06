В Киеве разоблачили деятельность неонацистской террористической группы, которой руководил "Гитлер"

Задержании оказались последователями австралийского террориста и неонациста Брентона Тарранта

Служба безопасности Украины разоблачили и ликвидировали в столице последователей австралийского террориста и неонациста Брентона Тарранта. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "манифеста" Б. Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве", - говорится в сообщении.

Следователи отметили, что так называемый "манифест" был специально переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания.

Проведя обыски в квартирах фигурантов, правоохранители изъяли печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Сейчас "Гитлеру" сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве.