В Киеве выявили call-центры, которые похищали деньги со счетов

Ежемесячно злоумышленники получали до 100 тыс. долларов

В Киеве разоблачили и заблокировали работу ряда мошеннических call-центров. Об этом сообщила пресслужба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники ежемесячно похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до 100 тыс. долларов. Представляясь сотрудниками банков, "операторы" выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковским картам. Затем средства клиентов переводили на подставные счета и присваивали.

По информации СБУ, организовали подпольную сеть в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, который в прошлом был правоохранителем. В общем, для нелегальной деятельности дельцы арендовали 5 офисов и квартиру в центре столицы. В call-центре работали 300 сотрудников. Большинство из них – это местные студенты и безработные.

Сегодня, 6 августа, правоохранители провели обыски в офисе call-центра в Киеве и в домах собственников в Днепре. Они изъяли оборудование, клиентские базы данных и более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности. Сейчас открыто уголовное производство по статьям о незаконных действиях с платежными картами и мошенничество.

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Напомним, недавно в ряде областей Украины разоблачили онлайн-мошенников, которые обманули почти 500 граждан. Злоумышленники продавали в сети Интернет товары и услуги, которых не существует, а также организовывали деятельность call-центров, которые выманивали данные банковских карт граждан.