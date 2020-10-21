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В Киеве пьяный пациент набросился с кулаками на врача, теперь ему грозит тюрьма

Фото из открытых источников

Медик получил телесные повреждения средней тяжести

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии нанес телесные повреждения врачу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном в Лабораторном переулке Печерского района столицы. 

Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что нетрезвого мужчину в больницу доставила "скорая" помощь, которую вызвали прохожие.

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Впоследствии, когда врач пришел осмотреть пациента, молодой человек сразу бросился с кулаками, в результате чего медработник получил телесные повреждения средней тяжести. 

Как отмечается, злоумышленника задержали на месте, им оказался 26-летний мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. За содеянное фигуранту грозит до трех лет заключения. 

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Напомним, ранее столичные правоохранители задержали харьковчанина, который в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса.

 

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