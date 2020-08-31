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В Киеве проверили канализацию на наличие коронавируса SARS-COV-19

Коронавирус SARS-COV-19 Фото из открытых источников

Исследование проводили в столице и еще пяти городах Украины

"Киевводоканал" провел проверку сточных вод в столице на наличие в них коронавируса SARS-COV-19. Об этом сообщает пресс-служба компании

"В течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве. Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, расположенная в Киеве", - рассказали в "Киевводоканале". 

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Как отмечается, SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, однако на предприятии говорят о том, что с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране будет актуальным повторение отбора проб. 

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Также в столичном водоканале рассказали, что исследование сточных вод на наличие в них вируса SARS-COV-19 было проведено в рамках всемирной инициативы, начатой сетью референс-лабораторий, исследовательских центров и организаций, которые занимаются мониторингом возникающих веществ (Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances – NORMAN) по единому стандарту. 

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Напомним, ранее китайские исследователи заявили, что коронавирус SARS-COV-19 может распространяться через канализационные трубы. 

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