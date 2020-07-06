В Киеве проведут рейды по ночным клубам по поводу соблюдению карантина, - Госпотребслужба

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Олег Рубан Украинское радио

Проверки будут проходить как днем, так и ночью

В Киеве мобильные группы Госпотребслужбы и полиции проверят работу столичных развлекательных заведений во время карантина. Об этом рассказал председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина.

По словам Рубана, ослабление карантина в Киеве касается только заведений общественного питания. В то же время работа развлекательных заведений, в частности, караоке и ночных клубов, после 22:00 запрещена.

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Как отмечается, в то же время в социальных сетях появляются немало видео и фото ночных гуляний в столице. Кроме этого, развлекательные заведения на своих страницах публикуют анонсы различных ночных событий.

"Запрет на работу клубов после 22:00 действует. Позволили (работать после 22:00, - ред.) только заведениям общественного питания. Мы мониторим эти анонсы, будет соответствующее реагирование. Рейды и проверки происходят и будут происходить. В том числе ночные рейды", - отметил Рубан.

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Напомним, в понедельник, 6 июля, Министерство здравоохранения разрешило Киеву ослабить карантинные ограничения.