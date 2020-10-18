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В Киеве произошла стрельба возле кафе, один человек ранен

Инцидент произошел вблизи станции метро " Черниговская"

В Киеве возле станции метро "Черниговская" произошла стрельба между двумя компаниями мужчин, в результате которой один из них был ранен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел вчера вечером, 17 октября. По предварительным данным, в одном из кафе на улице Попудренко между двумя компаниями мужчин возник конфликт, после чего спор продолжился на улице и перерос в драку.

Тогда один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента. В результате 20-летнего пострадавшего госпитализировали с огнестрельной рваной раной кисти.

Как сообщают в полиции, фигуранта, 24-летнего местного жителя, задержали и изъяли у него пистолет и разрешение. Оружие направили на экспертное исследование.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Киеве 14 иностранцев в колонне из 6 автомобилей устроили стрельбу. Тогда в полиции открыли дело по статье о хулиганстве.

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