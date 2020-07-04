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В Киеве произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие

Фото с места происшествия 24 канал

Одному из мужчин перерезали горло

В субботу утром, 4 июля, на Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает Киев Оперативный

Как отмечается, конфликт возник в 04:00 утра на территории развлекательного комплекса "Арена-сити". Толпа молодчиков устроили драку, суть конфликта пока устанавливается. 

Однако, пресс-секретарь Печерского отделения полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии 24 каналу отметила, что в результате столкновения пострадали по меньшей мере трое мужчин, которым оказали на месте медицинскую помощь. 

Кроме этого, в сети очевидцы сообщили, что во время столкновения одному из парней перерезали горло, позже ему оказали медицинскую помощь.

Осторожно, видео содержит элементы насилия и жестокости.

В настоящее время правоохранители задержали группу нападающих, их личности устанавливают. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

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Напомним, недавно в Ивано-Франковске посреди улицы произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу. 

 

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