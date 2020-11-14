В Киеве произошел пожар на 20-метровой яхте на Днепре

Пожар на яхте в Киеве ГСЧС

Людей, находившихся на судне, подбирала лодка

В Киеве в ночь на 14 ноября возник пожар на яхте вблизи острова Жуков в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что об инциденте стало известно, вчера, 13 ноября, в 21:16. На место происшествия немедленно направили пожарный корабль и спасателей, которые установили, что на расстоянии 250 м от берега горит 20-метровая яхта.

Как сообщают в ГСЧС, людей, которые находились на судне, подобрала другая лодка. К счастью, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Известно, что в 23:59 спасатели ликвидировали пожар. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Напомним, недавно в Харькове загорелось 9-этажное студенческое общежитие, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать людей. По версии следствия огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электрической сети.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали пожарного-спасателя из Днепропетровской области, который поджигал элитные автомобили на заказ. На счету злоумышленника было уже три уничтоженных автомобиля.