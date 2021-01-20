Взрыв в квартире столичной многоэтажки: Полиция начала уголовное производство

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

В Днепровском районе столицы во время проведения ремонтных работ произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент произошел в одной из частных квартир на улице Курнатовского. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления, взрывотехники и врачи.

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Как отмечается, в результате взрыва повреждены окна квартиры и стены двух соседних помещений. На момент происшествия в помещении находились двое мужчин, которые проводили ремонтные работы. В результате взрыва они не пострадали.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и профильные службы, которые выясняют обстоятельства и причины инцидента. По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

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Напомним, ранее в городе Стрый Львовской области произошел взрыв в деревянной каплице "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", в результате чего произошел пожар и 63-летний мужчина получил ожоги лица.