В Киеве приступ эпилепсии у водителя Audi спровоцировал ДТП с пятью машинами. Видео

ДТП в Киеве Фото Киев Оперативный

Водителя госпитализировали

В четверг, 24 декабря, на улице Короленковской в Киеве произошла масштабная ДТП при участии пяти автомобилей. Об этом в Telegram-канале сообщает "Киев оперативный".

По предварительной информации, авария произошла из-за приступа эпилепсии у водителя Audi, в результате которого он перестал контролировать свои действия. Как следствие, авто столкнулось с другими машинами. На место приехали полиция и медики. Водителя Audi поместили в карету скорой помощи.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых авто, в результате чего погиб 5-летний ребенок, а еще четверо взрослых попали в больницу.